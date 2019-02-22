Деморализованный неоднозначным судейством «Мурман» проиграл архангельскому «Воднику»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-22T11:58:11+03:00

"Мурман" старался, как мог, но против "Водника" ему было не устоять. Фото: b-port.com

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Как ни парадоксально, но вечером 21 февраля не в своей тарелке на льду стадиона «Строитель» в Мурманске оказались и хозяева, и гости из Архангельска. Тем не менее, это не помешало последним одержать победу, закатив в ворота ХК «Мурман» целых пять мячей против двух, прилетевших от северян.

В первом тайме «Водник» завладел преимуществом, забив первый гол уже на восьмой минуте матча. Мурманчане довольно быстро сравняли счет. Но под занавес тайма гости смогли закатить еще один мяч в наши ворота. После перерыва северяне, нарушив дисциплину, заработали удаление и пропустили третий мяч. Однако это помогло им активизироваться и забить еще один гол. А потом удача окончательно отвернулась от «Мурмана».

Нападающий Эдуард Кондратьев вышел один на один с вратарем соперников, трибуны замерли в ожидании гола, но тут заполярного форварда грубо свалил защитник «Водника». Атака была сорвана, а наказания так и не последовало. Зато арбитр тут же назначил пенальти за срыв ответной атаки архангелогородцев, который те успешно реализовали. Неоднозначное судейство деморализовало спортсменов «Мурмана», и до финального свистка они пропустили еще один мяч.

- Результатом я доволен. Что касается содержания игры, сегодня мы сыграли, мягко говоря, не лучший матч. Надеюсь, следующие игры пройдут более качественно, - отметил главный тренер «Водника» Николай Ярович.

Игра с Архангельском откинула северян на 11 строчку турнирной таблицы, не оставив им шанса выйти в плей-офф чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU