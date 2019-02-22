Прокуратура: Школа в Кузомени сгорела из-за непочищенной дороги

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-22T10:50:30+03:00

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Огонь, который десять дней назад уничтожил здание начальной школы в старинном поморском селе Кузомень, помог вскрыть, мягко говоря, недочеты в работе служб, обеспечивающих безопасность в Терском районе. Напомним, пламя вспыхнуло в деревянной одноэтажной постройке утром 12 февраля, когда ни учитель, ни четвероклассники еще не пришли на занятия. Из-за заметенной дороги пожарные не смогли прийти на помощь сельчанам, и тем оставалось стоять и смотреть, как в огне погибает школа. По факту пожара прокуратура начала проверку, и сегодня стали известны ее первые результаты.

- В частности мы проверили деятельность ООО «Техпром», с которым заключен договор на содержание автоподъезда к Кузомени, на предмет соблюдения требований законодательств о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что накануне пожара предприятие ненадлежащим образом исполнило свои обязанности – из 16,5 километров дороги, ведущей в село, четыре не были очищены от снега, - рассказывает помощник прокурора Мурманской области Владимир Щербатов.

Казалось бы, малость, но именно из-за этого пожарные из Умбы и не смогли добраться до Кузомени 12 февраля. В адрес генерального директора ООО «Техпром» прокуратура уже внесла представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле. Как сообщили «КП» в ведомстве, в ближайшее время будут озвучены и другие результаты пока еще не закончившейся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU