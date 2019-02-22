Ревнивец из Североморска получил 10 лет колонии за жестокое убийство в баре

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-22T12:33:58+03:00

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Две разрушенные судьбы - вот результат ссоры в питейном заведении. Она упокоилась на кладбище; он обрек себя на беспокойную жизнь за колючей проволокой. В Североморске суд вынес свой приговор по резонансному делу, которое в свое время прогремело на всю Мурманскую область.

Молодой парень, который жестоко расправился с 20-летней девушкой, получил 10 лет заключения. Отбывать свой срок он будет в колонии строгого режима. Во время судебного заседания вновь перечислили детали ужасного преступления. В тот роковой вечер 24-летний североморец решил поговорить с бывшей девушкой, которая работала в баре. Разговор не заладился...

- В ходе беседы, неожиданно разозлившись на отсутствие понимания у девушки, обвиняемый нанес ей многочисленные удары руками и ногами в область головы и туловища. Затем, не успокоившись, выхватил складной нож и нанес им в голову и в область шеи свыше 20-ти ударов, - извещает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Врачам не удалось спасти северянку. Напомним, страшная трагедия произошла в 2018 году, в ночь с 15 на 16 ноября. Шокирующая информация дошла до общественности уже утром 16 числа, хотя и в неполном виде. Позже выяснилось: вскоре после убийства североморец покушался и на свою жизнь также. Относительно недавно открылась новая подробность. Оказалось, что в ту кошмарную ночь обвиняемый пытался взять заложника.

ИСТОЧНИК KP.RU