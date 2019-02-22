В Мурманске мать оставила ребенка одного в машине на 20 минут

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-22T09:54:03+03:00

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Эта новость облетела соцсети пару дней назад и разделила общество на два враждующих клана. Одни были готовы заклевать нерадивую мать, вторые встали на ее защиту.

- Вот такая нерадивая мамаша! Сколько пишут и говорят, что нельзя оставлять детей в машине, и вот сегодня по улице Свердлова в Мурманске такая картина: младенец в машине с бутылочкой во рту! 20 минут ждали полицию, которая так и не приехали. В итоге пришла маман, сказала, что у нее там радио-няня, села и уехала. Ребенку не больше 1 года, - такой пост появился в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Пользователи быстро вспомнили все страшные истории, которые произошли в последнее время с детками, беспечно оставленными родителями в салоне авто. Машина могла загореться, в нее мог влететь проезжающий мимо ухарь, в конце концов, малыш мог захлебнуться – бутылочка-то полная. К счастью, у этой крохи оказался хороший Ангел-хранитель. Тем не менее, нерадивой маме придется пообщаться с сотрудниками полиции. Пункт 12.8 Правил дорожного движения, который запрещает оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица, женщина все-таки нарушила.

- Сообщение от очевидцев поступило в 13:26 20 февраля. Когда на место приехал экипаж, ни нарушительницы, ни очевидцев уже не было. Тем не менее, свидетельница позже написала личное заявление в полицию, по которому будет проведена проверка, - сообщила «КП» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU