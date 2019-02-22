В Мурманске из-за поджога сгорел лифт

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-22T09:17:02+03:00

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В то время, когда столица Заполярья благополучно засыпала после насыщенного трудового дня, жильцам дома №43/1 по улице Баумана пришлось несладко. В одном из подъездов случился пожар – огонь вспыхнул прямо в шахте лифта.

- Сообщение о возгорании поступило в 23:50 21 февраля. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение в составе восьми человек и трех единиц техники. В результате пожара выгорела полностью внутренняя обшивка лифта. Стены и потолок на девятом этаже закопчены, как и лифтовая на чердаке. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

По словам очевидцев, спасателям пришлось эвакуировать жильцов, чьи квартиры граничили с злополучной шахтой.

- Со слов дознавателя очаг возгорания находился внутри самого лифта. В кабине после пожара были найдены осколки лампы на 36 вольт. По заключению приехавшего электрика, это никак не могло стать причиной пожара. Одна из версия произошедшего – поджог, - делится информацией в соцсетях мурманчанин Сергей Цаплин.

Помимо того, что запах гари будет еще долго выветриваться из пострадавшего подъезда, его жильцам придется теперь долго подниматься в свои квартиры пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU