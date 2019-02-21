2019-02-21T18:28:26+03:00
Происшествия

В Мурманске женщина попала в психиатрическую больницу из-за секты «Возрождение»

Против местного пастора завели уголовное дело
Иван ПЕТРОВ
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Жительница Мурманска поправляет психическое здоровье в медицинском учреждении - сектанты довели... [снимок носит иллюстративный характер]Жительница Мурманска поправляет психическое здоровье в медицинском учреждении - сектанты довели... [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Геббельс говорил: чем чудовищнее ложь, тем охотнее ей верят. Зловещий афоризм, увы, находит подтверждение. Взять хотя бы религиозные секты. Их основатели городят смехотворную чепуху, но всегда находятся люди, которые верят и несут деньги.

Верхушка такой организации (пасторы) катается как сыр в масле, чего не скажешь про несчастных прихожан. В Мурманске сразу несколько человек чуть не повредили рассудок из-за секты «Возрождение».

- В производстве находится уголовное дело по части 1, статьи 239 УК РФ, в отношении жителя Мурманска, который создал религиозную организацию без регистрации. В период с конца 2017 года по май 2018 года организацией проводились методы незаконного психологического воздействия. Психическому здоровью одной из потерпевших причинен вред средней тяжести, - рассказала «КП» старший помощник начальника следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Максимальное наказание по статье 239 - до 4-х лет колонии. Пострадавшая женщина проходит стационарное лечение под контролем психиатров. Есть и другие потерпевшие.

СПРАВКА «КП»

Украинская секта «Возрождение» основана в 1998 году. Мурманский филиал - в 2014-м. На встречах практикуются групповые ритуалы с песнями и пьется «чай». Что в составе, понятное дело, никто не проверяет. Первые мурманские пасторы быстро сколотили состояние и давно рванули «на юга» - в Киев. Основатель секты и ее местные пасторы славятся темным прошлым. Ораторское мастерство они оттачивали в местах не столь отдаленных...

ИСТОЧНИК KP.RU

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