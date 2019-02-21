2019-02-21T16:01:20+03:00
Общество

В Кандалакше спустя 40 часов нашли пропавшего Антона Степанова

10-летний мальчик все это время гостил у знакомых отца
Елена МОЛОДЦОВА
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Антон после школы пошел гулять, но прогулка определнно затянулась. Фото: vk.comАнтон после школы пошел гулять, но прогулка определнно затянулась. Фото: vk.com
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40 часов тревоги, неизвестности и самых изощренных и страшных догадок. Но теперь семья 10-летнего Антона Степанова из Кандалакши может вздохнуть спокойно - мальчик дома в полной безопасности. Напомним, третьеклассник пропал вечером 19 февраля после занятий в молодежном центре «Гармония». Предположение о том, что ребенок, как это было в прошлый раз, отправился к бабушке в Лувеньгу, не подтвердились. В итоге на уши была поставлена вся Кандалакша и полиция. Добросердечные пользователи как могли поддерживали родителей, но были и те, кто активно начал вытаскивать скелеты из чужого шкафа.

- Мальчика нашли сегодня, 21 февраля, в 11.45. Ребенок из благополучной и хорошей семьи, живет с мамой и отчимом, с которым у него также сложились прекрасные отношения. Во вторник Антон должен был прийти из школы, переодеться и пойти гулять, но передумал и отправился на прогулку сразу после уроков. Мальчик опомнился, когда на улице стемнело, и, испугавшись, что его будут ругать, пошел в гости к знакомым своего родного отца. Собственно говоря, там он и пробыл все это время, попросив взрослых не звонить родителям, - рассказывает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Сотрудники полиции после того, как Степановы сообщили им о пропаже сына, стали отрабатывать все связи семьи и постепенно добрались до знакомых родного отца Антона. Тем не менее, родные ребенка выражают огромную благодарность всем, кто не остался равнодушным и оказал помощь в поиске мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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