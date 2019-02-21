Под Белокаменкой «Урал» сбил пешехода и протаранил внедорожник с автобусом

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-21T16:25:26+03:00

"Урал" разбил морду после столкновеняи с Renault Duster и НефАЗом. Фото: УГИБДД по Мурманской области

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Как показала минувшая среда, погодные и дорожные условия оказались достаточно сложными не только для водителей легковушек и фур, но и для таких мощных грузовиков как «Урал». Автомобиль стал виновником тройной аварии на загородной трассе.

- 20 февраля в 9:15 на 1 километре автоподъезда к поселку Белокаменка произошло ДТП. Водитель «Урала» потерял контроль над управлением автомобилем и врезался сначала в стоящий Renault Duster, потом сбил пешехода и в завершении ударил припаркованный автобус «НефАЗ», - рассказывают подробности аварии в УГИБДД по Мурманской области.

Несмотря на тесное общение с довольно тяжелой техникой, помощь 60-летнему мужчине медики окали на месте. По факту ДТП в ведомстве уже начали проверка.

Напомним, вчера же в Мурманске произошли две необычные аварии. У дома №13 на Северном проезде Subaru повис на перилах лестницы, а на улице Орликовой владелиц Kia Cerato вылетел с дороги и оставил свой «болид» на заснеженном склоне.

ИСТОЧНИК KP.RU