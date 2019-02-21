2019-02-21T16:25:26+03:00
Происшествия

Под Белокаменкой «Урал» сбил пешехода и протаранил внедорожник с автобусом

60-летнему мужчине, попавшему под колеса мощного грузовика, медики оказали помощь на месте
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
"Урал" разбил морду после столкновеняи с Renault Duster и НефАЗом. Фото: УГИБДД по Мурманской области"Урал" разбил морду после столкновеняи с Renault Duster и НефАЗом. Фото: УГИБДД по Мурманской области
Изменить размер текста:

Как показала минувшая среда, погодные и дорожные условия оказались достаточно сложными не только для водителей легковушек и фур, но и для таких мощных грузовиков как «Урал». Автомобиль стал виновником тройной аварии на загородной трассе.

- 20 февраля в 9:15 на 1 километре автоподъезда к поселку Белокаменка произошло ДТП. Водитель «Урала» потерял контроль над управлением автомобилем и врезался сначала в стоящий Renault Duster, потом сбил пешехода и в завершении ударил припаркованный автобус «НефАЗ», - рассказывают подробности аварии в УГИБДД по Мурманской области.

Несмотря на тесное общение с довольно тяжелой техникой, помощь 60-летнему мужчине медики окали на месте. По факту ДТП в ведомстве уже начали проверка.

Напомним, вчера же в Мурманске произошли две необычные аварии. У дома №13 на Северном проезде Subaru повис на перилах лестницы, а на улице Орликовой владелиц Kia Cerato вылетел с дороги и оставил свой «болид» на заснеженном склоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске женщина попала в психиатрическую больницу из-за секты «Возрождение»
В Мурманской области уменьшился прожиточный минимум
В Кандалакше спустя 40 часов нашли пропавшего Антона Степанова
Мурманская полиция проверит случай с мужчиной, ползавшим в снегу возле наркодиспансера
В Апатитах и Кировске отправили под снос административные здания
Посетителей «Мурманск Молла» эвакуировали из-за пожарной тревоги
В Мурманске спасли кошку, которая застряла в щите, закрывающем вход в подвал
Убийца из Архангельска напал на начальника отряда колонии в Ревде
В Мурманске человек упал возле наркодиспансера и провел в снегу 20 минут - «Скорая» проехала мимо дважды
Туристы, пострадавшие по дороге в Териберку, госпитализированы в Кольскую ЦРБ
Посетители мурманской «Сказки» сломали скульптуру «Костер»
В Кандалакше выставили на показ диковинку 19 века - «500 скромныхъ и постныхъ кушаньевъ»
В Мурманске «припарковавшуюся» на склоне Kia вытащили манипулятором
В Кандалакше всем городом и соседним селом ищут 10-летнего Антона Степанова
Мурманчанка стала участницей шоу "Песни" на ТНТ
После жалобы мурманчан, что убранный с дороги снег сбрасывают в Кольский залив, прокуратура начала проверку
В Мурманской области может появиться новый знак отличия
В центре Мурманска «Скорая» застряла во дворе из-за неубранного снега
«Комсомолка» проводит в Мурманске конкурс «Тещины блины»
Мурманский рыбный порт потерял свои причалы через арбитражный суд
В Североморске пьяный водитель за рулем такси предложил инспектору ДПС не оформлять его за «трешку»
В Мурманске Subaru повис на перилах лестницы
Четыре жителя Кандалакши заработали медали в Австрии
В Мурманске у гипермаркета сбили 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу на «красный»
В мурманском театре кукол новый главный режиссер