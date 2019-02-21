Мурманская полиция проверит случай с мужчиной, ползавшим в снегу возле наркодиспансера

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-21T15:34:52+03:00

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В столице Заполярья произошел неоднозначный инцидент возле лечебного учреждения. По мнению пользователей соцсети, медики не пришли на выручку мужчине. Соответствующая публикация в одной из групп «Вконакте» не осталась незамеченной. Спустя непродолжительное время данный случай привлек внимание правоохранительных органов. В полиции Мурманска нам пояснили свой план действий.

- По факту публикации в СМИ нами проводится проверка. Для начала участковый посетит наркологический диспансер и пообщается с его сотрудниками, а также опросит всех свидетелей происшествия, - сообщила «КП» инспектор по взаимодействию со СМИ УМВД России по городу Мурманску Надежда Птицына.

Напомним, произошел неординарный инцидент, предположительно, 20 февраля. Ко входу в здание наркодиспансера, на улице Героев-Североморцев, подошел мужчина. Мурманчанин нетвердо держался на ногах и внезапно упал на колени. А затем начал ползать по снегу на протяжение 20-ти минут.

Желающих помочь ему подняться не нашлось, хотя мимо курсировали прохожие и дело было днем. Более того, машины «Скорой» тоже проезжали мимо. Все происходящее записывалось на видео из окна напротив. Затем авторы ролика выложили его в интернет, где поднялась буря возмущения на, якобы, бездействие медиков. Дальнейшая судьба мужчины в настоящий момент выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU