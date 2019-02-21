В Апатитах и Кировске отправили под снос административные здания

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-21T14:49:19+03:00

Недостроенная школа и заброшенный техникум уже давно «мозолили глаза» местным жителям, но были у них и свои почитатели

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Любители бродить по развалинам, они же сталкеры, всплакнут над этой новостью. На днях они потеряли сразу два «уютных гнездышка» в Мурманской области. В Кировске и Апатитах снесли по одному административному строению. Естественно, заброшенному.

В Апатитах спецтехника сравняла с землей здание бывшего образовательного учреждения. Располагалась школа на проспекте Сидоренко. Процесс сноса показался горожанам не достаточно аккуратным, о чем они заявили в соцсети.

- Большой экскаватор нагружает крупнокалиберный мусор в кузов большой машины, и машина идет... 100 метров; поднимает мусор, и строительный кузов летит под горку на елочку и березки, в сторону домов! - сообщила апатитчанка Галина Павловская в группе «Народное ТВ».

Второе здание тоже напрямую связано с образовательной системой, но уже не начальной, а средней. В неравной «борьбе» с экскаватором пало здание горного техникума, что в Кировске. Великолепная, монументальная «сталинка» до последних дней хранила отпечаток былого величия. Кировчане сокрушаются по поводу сноса в соцсетях. Но увы, заброшенное здание находилось в аварийном состоянии. Реконструкция потребовала бы слишком больших капиталовложений.

ИСТОЧНИК KP.RU