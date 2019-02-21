2019-02-21T14:09:51+03:00
Дом. Семья

В Мурманске спасли кошку, которая застряла в щите, закрывающем вход в подвал

Деревянную ловушку пришлось распилить ножовкой
Елена МОЛОДЦОВА
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Кошка явно не рассчитала свои габариты и угодила в ловушку. Фото: Аварийно-спасательный отряд МурманскаКошка явно не рассчитала свои габариты и угодила в ловушку. Фото: Аварийно-спасательный отряд Мурманска
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Хоть морозы немного и отступили, но на улице все равно довольно холодно. Если люди могут одеться потеплее и постараться побыстрее добраться до места назначения, то что делать животным, оказавшимся в разгар зимы без крова? Правильно, попытаться найти укромный уголок, где можно согреться. Именно так и сделала дворовая кошка в Мурманске, но вместо тепла угодила в ловушку.

- 21 февраля поступило сообщение о том, что на улице Полярные Зори, 9 кошка застряла в окне подвала. Прибывшая на место дежурная смена обнаружила животное, которое пыталось пролезть внутрь дома через маленькое отверстие в фанерном щите. Деревянный лист прикрывал вход в подвал, - рассказывают в аварийно-спасательном отряде Мурманска.

Чтобы вызволить бедную кошку, плохо чувствующую свои габариты, спасателям пришлось демонтировать щит вместе с пушистой пленницей, а потом уже выпиливать ее с помощью ножовки из деревянной западни. Перепуганное животное взяли на попечение неравнодушные жители ближайшего подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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