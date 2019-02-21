2019-02-21T12:34:24+03:00
Происшествия

Туристы, пострадавшие по дороге в Териберку, госпитализированы в Кольскую ЦРБ

Русским языком они не владеют и приходится общаться через переводчик
Анна СТЕПАНОВА
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На месте происшествия работали экстренные службы. Фото: vk.com/infokola51.На месте происшествия работали экстренные службы. Фото: vk.com/infokola51.
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Утром 20 февраля на 30 километре автоподъезда к Териберке произошло серьезное столкновение, в котором пострадали туристы.

– Водитель Hyundai Santa Fe при движении со стороны села в направлении Мурманска потерял контроль над управлением машины и допустил выезд на встречную полосу, – уточняют в отделе пропаганды УГИБДД по Мурманской области.

Там кроссовер столкнулся с универсалом Lada Largus. По предварительной информации, всего в аварии пострадали трое: один был обслужен амбулаторно, а еще двоих госпитализировали в больницу. Отметим, двое пострадавших - туристы, которые прибыли к нам из Китая и Южной Кореи. В правительстве региона «КП» сообщили, что сегодня иностранные граждане находятся на лечении в Кольской ЦРБ. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сложность в том, что русским языком туристы не владеют и общаются с персоналом больницы через переводчики в смартфонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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