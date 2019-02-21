Туристы, пострадавшие по дороге в Териберку, госпитализированы в Кольскую ЦРБ
Утром 20 февраля на 30 километре автоподъезда к Териберке произошло серьезное столкновение, в котором пострадали туристы.
– Водитель Hyundai Santa Fe при движении со стороны села в направлении Мурманска потерял контроль над управлением машины и допустил выезд на встречную полосу, – уточняют в отделе пропаганды УГИБДД по Мурманской области.
Там кроссовер столкнулся с универсалом Lada Largus. По предварительной информации, всего в аварии пострадали трое: один был обслужен амбулаторно, а еще двоих госпитализировали в больницу. Отметим, двое пострадавших - туристы, которые прибыли к нам из Китая и Южной Кореи. В правительстве региона «КП» сообщили, что сегодня иностранные граждане находятся на лечении в Кольской ЦРБ. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Сложность в том, что русским языком туристы не владеют и общаются с персоналом больницы через переводчики в смартфонах.
ИСТОЧНИК KP.RU