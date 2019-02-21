2019-02-21T12:58:32+03:00
Общество

В Мурманске человек упал возле наркодиспансера и провел в снегу 20 минут - «Скорая» проехала мимо дважды

Мужчина, предположительно нетрезвый, рухнул на колени и ползал около медучреждения [видео]
Иван ПЕТРОВ
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Мурманчанин цеплялся за "Скорую", а когда она резко отъехала, упал лицом в снег. Фото: vk.com/murmanskgroupМурманчанин цеплялся за "Скорую", а когда она резко отъехала, упал лицом в снег. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Не так давно мы рассказывали о злоключениях нетрезвого прохожего в областном центре. Тот поскользнулся, разбил голову и потом обращался в больницу. Всем нам стоит учесть, что лучше не гулять «подшофе», когда на улице непогода. Да и вообще, алкоголь - зло.

Нехитрый тезис снова подтвердился во время недавних событий в Мурманске. Возле наркологического диспансера на Героев-Североморцев, 3/2 упал северянин. Крупный мужчина рухнул прямо на колени и подняться не сумел. Видимо, перебрал. Девушки, наблюдавшие из окна напротив, сразу же схватились... нет, не за голову. За свои смартфоны. И начали снимать, «охая» и «ахая» за кадром.

Прохожие мужчине не помогли. А когда он попытался опереться на припаркованную «Скорую», та резко сдала назад и умчалась долой. Проехала еще одна «Скорая» - снова мимо.

- Ужас, вообще! Это кошмар. Смотри, смотри - поехали. Вот это медицина, - причитают барышни за кадром.

Сами авторы «социального ролика», кстати, и пальцем не пошевелили, чтобы помочь мужчине. Даром, что стояли в сотне метров от него. За пояснениями мы обратились в наркодиспансер, но там звонку не обрадовались.

- Это не ко мне - в администрацию обращайтесь! Ничего не знаю, не мешайте работать, - рявкнули в приемной.

Администрация медучреждения также отказалась от комментариев. Нуждался ли вообще мужчина в помощи - большой вопрос. Все мы любим жалеть на словах, дорогие северяне. Но не лучше ли оказывать реальную поддержку тем, кому она необходима?

Житель Мурманска упал на колени и цеплялся за машину "Скорой".Автор: vk.com/murmanskgroup

ИСТОЧНИК KP.RU

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