2019-02-21T10:48:11+03:00
Общество

Посетители мурманской «Сказки» сломали скульптуру «Костер»

Пострадавшая фигурка является частью композиции «Времена года»
Иван ПЕТРОВ
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Верхний язычок пламени слегка обломан... Фото: Надежда ПархоменкоВерхний язычок пламени слегка обломан... Фото: Надежда Пархоменко
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Маленький акт вандализма зафиксирован в областном центре. На сей раз пострадал культурно-развлекательный комплекс. Неизвестные шалопаи похозяйничали в мурманском детском городке «Сказка».

Как известно, развлекательный комплекс славится целым парком фигурок. Большинство из них были сделаны приезжим скульптором на заказ. Они олицетворяют фольклорных персонажей и воплощают сцены из различных сказочных сюжетов.

На днях мурманчане заметили, что одна из этих фигурок сломана. Речь идет о скульптуре «Костер», которая входит в композицию «Времена года» из сказки «Морозко». Кто-то отломил один из язычков искусственного огня. Предположительно, поработали несовершеннолетние посетители городка.

Стоит отметить, что в «Сказке» официально запрещено карабкаться по скульптурам. Такое вето наложено отнюдь неспроста - ради безопасности самих детишек. Однако запрет нарушается сплошь и рядом. Уж очень подвижны маленькие мурманчане, а уследить за ними чрезвычайно трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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