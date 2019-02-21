В Мурманске «припарковавшуюся» на склоне Kia вытащили манипулятором

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-21T09:56:02+03:00

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Среда, 20 февраля, запомнится мурманчанам не только метелью и заснеженными дворами, но и водителями мастерски «припарковавшими» своих «железных коней» в не самых подходящих для этого местах. Напомним, у дома №13 на Северном проезде Subaru повис на перилах лестницы, а на улице Орликовой владелиц Kia Cerato вылетел с дороги и оставил свой «болид» на заснеженном склоне.

Но если о судьбе первой иномарки пока ничего неизвестно, то целая операция по спасению второй развернулась около 21:00 среды. Жители рядом стоящего дома с интересом наблюдали, как к иномарке по сугробам сначала спустились двое мужчин с лопатами, а потом подъехал и манипулятор. Мощная машина вытащила Kia с заснеженного склона, а уже в свой гараж легковушка отправилась своим ходом. Кстати, по словам некоторых пользователей соцсетей, неудачное место для парковки своего «железного коня» выбрала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU