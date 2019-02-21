В Кандалакше всем городом и соседним селом ищут 10-летнего Антона Степанова

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-21T09:18:08+03:00

10-летний Антон Степанов мог отправиться в Лувеньгу к бабушке, но там мальчика не нашли. Фото: Подслушано в Кандалакше

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В среду, 20 февраля, с ног сбились не только все добросердечные кандалакшане, но и жители соседнего села – еще бы в небольшом городе с население в 31 тысячу человек исчез ребенок.

- Пропал Антон Степанов. На вид 10 лет. Был одет в черную шапку, красную с черным куртку, синие школьные брюки и красные ботинки. При себе у него был фиолетовый рюкзак. Последний раз Антона видели в 20:00 февраля в центре города у супермаркета «Магнит», - такая тревожная новость появилась в соцсетях накануне вечером.

В тот день третьеклассник возвращался с занятий в молодежном центре «Гармония» и зашел в магазин вместе с одноклассниками. После визита в супермаркет он перешел вместе с подружкой дорогу и пропал. Родные Антона Степанова предполагают, что он мог отправиться в село Лувеньга, что в 17 километрах от Кандалакши. Там у бабушки он провел летние каникулы и обзавелся друзьями. Мальчика тянуло туда, и один раз он уже сбегал туда на такси. Но в этот раз до бабушки мальчик, если и собирался в Лувеньгу, не добрался, да и местные ребята обшарили каждый уголок в селе, но друга по летним играм так и не нашли.

Всех, кто обладает хоть какой-то информации о местонахождении Антона Степанова, просят позвонить по телефонам 8-953-759-69-56 или 8-951-295-24-17.

ИСТОЧНИК KP.RU