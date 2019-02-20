После жалобы мурманчан, что убранный с дороги снег сбрасывают в Кольский залив, прокуратура начала проверку

СЕГОДНЯ 18:10 2019-02-20T18:10:20+03:00

Снег сбрасывается в Кольский залив из года в год - что, по мнению природоохранной прокуратуры, незаконно. Фото: https://vk.com/murmanskgroup.

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Еще в конце 2012 года в Мурманске стали использовать снегоплавильные установки, а 2014-м Управление дорожного хозяйства закупило новую канадскую снегоуборочную машину, производительность которой достигала 1 тысячи кубометров в час. Однако уже через год, в 2015-м, местные СМИ сообщали, что ни одна управляющая компания не заключила договор на использование снегоплавильной установки.

Сейчас на дворе 2019 год, и, видимо, все возвращается на круги своя – снег сбрасывают в Кольский залив. Накануне в группе «Мурманск» опубликовали несколько фотографий.

Фото: https://vk.com/murmanskgroup.

– Сколько было громких слов про мобильные снегоплавильные машины. Про очистку вод после плавления снега, сколько денег на них потратили. По факту же, весь снег с дорог просто сваливается в залив, – пишет автор снимков и подписчик сообщества Андрей Дренин.

В прокуратуре Первомайского округа «КП» сообщили, что в курсе ситуации и по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU