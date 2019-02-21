В Кандалакше выставили на показ диковинку 19 века - «500 скромныхъ и постныхъ кушаньевъ»

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-21T10:35:14+03:00

Эх, жили же раньше люди! Даже икра для них была "скромной"... Фото: vk.com/museum_kanda

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- Приготовь крутую гречневую кашу, см шай съ икрою, вынутою изъ леща, прибавь мелкорубленнаго луку, - мудро наставляет нас кулинарная книга.

Что, потекли слюнки? Звучит и правда аппетитно! Даже не верится, что с момента написания рецепта прошло 145 лет. И пусть вас не смущают странные знаки - в 1874 году так писала вся Российская Империя.

Именно к этому сроку относится редкая и ценная книжка, которую заполучил недавно музей Кандалакши. Называется она «500 скромныхъ и постныхъ кушаньевъ». Кстати, рецепт, представленный выше, называется «Чиненый лещ».

Помимо книги, культурному учреждению передали открытку 1905 года.

- Вот такие прекрасные подарки получил музей в дар от Екатерины Станиславовны Васильевой, - благодарят сотрудники Музея истории города Кандалакша в своей официальной группе.

Местная жительница и в самом деле заслуживает уважения. Все эти вещи достались ей от близкой родственницы. Коллекционеры выстроились бы за ними в очередь, но кандалакшанка решила иначе. И теперь раритетный сборник рецептов погружает посетителей музея в атмосферу старины.

Вот только современному читателю эти рецепты не покажутся скромными. То, что в 19 веке было доступно каждому крестьянину (икра, свежайшая рыба, диетические продукты), сегодня видят на своем столе немногие.

ИСТОЧНИК KP.RU