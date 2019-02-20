«Комсомолка» проводит в Мурманске конкурс «Тещины блины»
Забудь все анекдоты про тещу! «Комсомолка» за укрепление семьи!
В этом году масленичная неделя начнется 4-го, а закончится 10 марта. И, надеемся, все помнят, что в среду на блины ходят к теще, а вот в пятницу уже она идет в гости к супругам.
Мы сделаем эту традицию еще интереснее! 9 марта в 13.00 в детском городке «Сказка» «Комсомольская правда» проведет вкусный и веселый праздник «Тещины блины».
Тещи дома напекут блины, а затем принесут их на дегустацию. Оценивать кулинарные способности будут зятья. Изюминкой станет то, что они не будут знать, где чьи блины. Поэтому победа и приз - мультипекарь - достанутся автору самого вкусного и красивого блюда.
Принять участие также просто, как испечь блин!
Для начала зарегистрируйте команду (в ней должно быть 2 человека: теща и зять) по телефону 45-21-10.
Вспомните рецепт самых вкусных блинов, напеките их и принести на праздник.
ИСТОЧНИК KP.RU