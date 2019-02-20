«Комсомолка» проводит в Мурманске конкурс «Тещины блины»

СЕГОДНЯ 17:06 2019-02-20T17:06:45+03:00

Приходите на наш праздник за веселым настроением и подарками!

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Забудь все анекдоты про тещу! «Комсомолка» за укрепление семьи!

В этом году масленичная неделя начнется 4-го, а закончится 10 марта. И, надеемся, все помнят, что в среду на блины ходят к теще, а вот в пятницу уже она идет в гости к супругам.

Мы сделаем эту традицию еще интереснее! 9 марта в 13.00 в детском городке «Сказка» «Комсомольская правда» проведет вкусный и веселый праздник «Тещины блины».

Тещи дома напекут блины, а затем принесут их на дегустацию. Оценивать кулинарные способности будут зятья. Изюминкой станет то, что они не будут знать, где чьи блины. Поэтому победа и приз - мультипекарь - достанутся автору самого вкусного и красивого блюда.

Принять участие также просто, как испечь блин!

Для начала зарегистрируйте команду (в ней должно быть 2 человека: теща и зять) по телефону 45-21-10.

Вспомните рецепт самых вкусных блинов, напеките их и принести на праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU