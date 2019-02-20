В центре Мурманска «Скорая» застряла во дворе из-за неубранного снега

СЕГОДНЯ 17:35 2019-02-20T17:35:35+03:00

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Редкая управляющая компания в эти дни не удостоилась крепкого словца от автолюбителей, которые то и дело застревают в снегу. Напомним, губернатор Мурманской области Марина Ковтун начала в ручном режиме регулировать уборку выпавших осадков во дворах Заполярья. Вероятно, Марине Васильевне пришлось бы подключиться и к чистке снега в одном из дворов на улице Привокзальная, но жилищников подтолкнула застрявшая во дворе машина «скорой помощи». «ГАЗель» приехала на вызов по одному из адресов в 6 утра 20 февраля. Помощь фельдшеры оказали, а вот уехать из двора не смогли, оказавшись в снежном плену.

Водитель пытался выбраться из западни несколько часов. По словам жильцов, накануне управляющая компания сбивала сосульки и последствия этих работ не устранила, что добавило проблем.

- Для проведения работ по сбиванию сосулек и уборке снега само собой требуется задействовать технику, которая работает по внутреннему графику. К сожалению, невозможно выполнить заявку в день ее поступления. В данном случае на сбивание сосулек была направлена сначала «вышка», а на следующий день приехал трактор, чтоб убрать последствия. Для вывоза снега требуется еще и самосвал. Поэтому вывоз отложен на другой день. Сейчас важнее расчистить проезды в целом, - прокомментировала специалист отдела развития «Севжилсервиса» Ирина Кузьмичева.

В прокуратуре области «Комсомолке» подчеркнули, что в связи со снежным коллапсом проверки проходят повсеместно. По их результатам будет дана оценка работе всех служб.

ИСТОЧНИК KP.RU