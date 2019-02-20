В Мурманской области может появиться новый знак отличия

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-20T17:56:08+03:00

В 2018 году президент учредил новый знак отличия «За наставничество», в Заполярье же совсем скоро может появиться своя награда. Фото: Эдуард КАРИПОВ

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В Мурманской области есть много региональных наград. Среди них "Почетный гражданин Мурманской области", "Материнская слава", "За доблестную службу в Заполярье" и другие.

Скоро их список может пополниться еще одним - знаком отличия "Почетный наставник". Вручать его хотят тем, кто будет не менее 3 лет помогать молодым рабочим, специалистам, служащим, представителям творческих профессий в их профессиональном становлении.

Определен список профессий, представили которых смогут рассчитывать на награду.

Это промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь и иные виды экономической деятельности, а также инженерно-технические работники, государственные муниципальные служащие, учителя, преподаватели, врачи и работники медицинских и фармацевтических организаций, деятели культуры и искусства, работники сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства.

Помимо удостоверения и самого знака отличия будет вручаться и единоразовая денежная премия - 10 тысяч рублей.

Сейчас проект положения новой награды находится на стадии публичного обсуждения. До 22 февраля можно высказать по нему свое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU