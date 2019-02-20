В Североморске пьяный водитель за рулем такси предложил инспектору ДПС не оформлять его за «трешку»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-20T16:20:14+03:00

Водитель как мог пытался аргументировать свою просьбу взять деньги, но тинспектор был непоколебим. Фото: СКР по Мурманской области

Мужчина не только лишился прав, но и стал фигурантом уголовного дела [видео]

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- Ну, что, дружище? «Трешку» дам и договоримся? - вопрошает водитель, храбрости которому прибавляет принятый на грудь алкоголь. - Поймите, я на самом деле рад, что попались вы, что можно хотя бы договориться. Человек работает таксистом, у него кроме этой работы ничего нет. Его уволят, что он потом делать будет?!

13 января на остановке в поселке Сафоново наряд ДПС остановил для проверки документов машину «Яндекс.Такси». За рулем оказался пьяный 30-летний житель Североморска, к тому же, еще и без водительского удостоверения.

- Автомобиль оформлен на друга обвиняемого, которого в тот момент в такси не было. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил инспектору взятку в 3 тысячи рублей. Однако ни аргументация выпившего водителя, ни деньги, которые тот положил на приборную панель патрульной машины, на решение сотрудника полиции не повлияли, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Уже в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 291.2 УК «Мелкое взяточничество», североморец свою вину признал. В ближайшее время он предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы до года. Кстати, по информации УМВД по Мурманской области, инспектор, которому пьяный водитель так опрометчиво предложил взятку, в 2016 году был признан лучшим среди сотрудников дорожно-патрульной службы.

Пьяный водитель без прав пытался подкупить инспектора ДПС в Североморске.Полицейский от взятки отказался. Видео: следственный комитет РФ (twitter.com/sledcom_rf).

ИСТОЧНИК KP.RU