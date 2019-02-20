В Мурманске Subaru повис на перилах лестницы

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-20T15:41:20+03:00

А на улице Орликовой иномарка «припарковалась» прямо на склоне в сугробе

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То ли капризы погоды, то ли вечная водительская спешка, но днем 20 февраля сразу две иномарки в столице Заполярья оказались «припаркованными» весьма не традиционным образом.

Сначала на улице Орликовой внимательные северяне приметили стоящую на склоне в сугробе черную Kia Cerato. Вероятнее всего, ее водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. К счастью, иномарка не перевернулась и вообще похоже не сильно пострадала.

Спустя несколько часов после этого инцидента, возле дома №13 на Северном проезде Subaru повисла на перилах лестницы. По словам очевидцев, за рулем иномарки был пожилой мужчина, который вероятно просто перепутал педали газа.

Водитель выбрал не очень удачное место для парковки, зато точно никому не мешает теперь. Фото: Александр Потапчук

- Сотрудники ДПС выезжали в обоих случаях на место происшествия. В авариях никто не пострадал, от помощи автомобилисты отказались. Мы обращаемся к водителям с убедительной просьбой соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость в соответствии с дорожными и метеоусловиями, - прокомментировали в отделе пропаганды отдельного батальона ДПС ОГИБДД по Мурманску.

ИСТОЧНИК KP.RU