2019-02-20T14:56:06+03:00
Спорт

Четыре жителя Кандалакши заработали медали в Австрии

Иван Лазарев и Павел Поршнев завоевали Кубок мира по Натурбану и взяли «золото» в Умхаузене
Иван ПЕТРОВ
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Российские спортсмены с Кольского севера показали класс! Фото: rusluge.ruРоссийские спортсмены с Кольского севера показали класс! Фото: rusluge.ru
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Северяне из Мурманской области отличились на престижных соревнованиях за рубежом. Заполярные спортсмены продемонстрировали отменное мастерство в управлении санками. Кубок мира по натурбану, где блеснули наши земляки, состоялся в австрийском городе Умхаузен.

Иван Лазарев и Павел Поршнев из Кандалакши добились уверенного первенства. Заслужить победу оказалось непросто! Северным спортсменам буквально на пятки наступали конкуренты из солнечной родины Колизея.

- 0,57 секунды уступили россиянам итальянские саночники Патрик Пигнетер и Флориан Клара, - сообщает федерация санного спорта России.

Еще бы чуть-чуть, и престижная награда ускользнула бы от нас, но к счастью этого не случилось, так что золотая медаль уедет в Мурманскую область. И не только! Одна из медалей бронзового комплекта тоже досталась жителям Кандалакши. Ее в упорной борьбе заслужили спортсмены Станислав Ковшик и Александр Егоров.

Кроме того, на соревнованиях по натурбану отличились ловкостью и упорством красавицы-итальянки и мужественные австрийцы. Комплект медалей они разделили наряду с российскими участниками.

Напомним, предыдущее спортивное достижение наших земляков датируется январем 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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