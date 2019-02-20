Четыре жителя Кандалакши заработали медали в Австрии

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-20T14:56:06+03:00

Иван Лазарев и Павел Поршнев завоевали Кубок мира по Натурбану и взяли «золото» в Умхаузене

Изменить размер текста: A A

Северяне из Мурманской области отличились на престижных соревнованиях за рубежом. Заполярные спортсмены продемонстрировали отменное мастерство в управлении санками. Кубок мира по натурбану, где блеснули наши земляки, состоялся в австрийском городе Умхаузен.

Иван Лазарев и Павел Поршнев из Кандалакши добились уверенного первенства. Заслужить победу оказалось непросто! Северным спортсменам буквально на пятки наступали конкуренты из солнечной родины Колизея.

- 0,57 секунды уступили россиянам итальянские саночники Патрик Пигнетер и Флориан Клара, - сообщает федерация санного спорта России.

Еще бы чуть-чуть, и престижная награда ускользнула бы от нас, но к счастью этого не случилось, так что золотая медаль уедет в Мурманскую область. И не только! Одна из медалей бронзового комплекта тоже досталась жителям Кандалакши. Ее в упорной борьбе заслужили спортсмены Станислав Ковшик и Александр Егоров.

Кроме того, на соревнованиях по натурбану отличились ловкостью и упорством красавицы-итальянки и мужественные австрийцы. Комплект медалей они разделили наряду с российскими участниками.

Напомним, предыдущее спортивное достижение наших земляков датируется январем 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU