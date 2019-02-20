В Мурманске у гипермаркета сбили 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу на «красный»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-20T14:09:08+03:00

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Вечер вторника, 19 февраля, в столице Заполярья ознаменовался ЧП. У гипермаркета в центре Мурманска прямо на пешеходном переходе сбили ребенка.

- Авария произошла в 20.45 в районе дома № 8 на улице Шмидта. Водитель Opel Vectra двигался со стороны Хибинского переулка в сторону улицы Книповича и сбил 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший обслужен амбулаторно. По данному факту проводится проверка, - рассказали подробности ДТП в УГИБДД по Мурманской области.

Разумеется, аварию с пешеходом обсудили и в соцсетях. По словам очевидцев, от удара подростка отбросило на ехавшую мимо «Волгу». По крайней мере, он лежал рядом с автомобилем этой марки на встречной полосе.

Большинство же пользователей призвало родителей с молодых ногтей прививать своим детям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, иначе этому их научит жизнь.

Водитель попытался уйти от столкновения, но маленький пешеход все-таки оказался на асфальте.Видео: tv21.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU