В Мурманске у гипермаркета сбили 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу на «красный»
Вечер вторника, 19 февраля, в столице Заполярья ознаменовался ЧП. У гипермаркета в центре Мурманска прямо на пешеходном переходе сбили ребенка.
- Авария произошла в 20.45 в районе дома № 8 на улице Шмидта. Водитель Opel Vectra двигался со стороны Хибинского переулка в сторону улицы Книповича и сбил 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший обслужен амбулаторно. По данному факту проводится проверка, - рассказали подробности ДТП в УГИБДД по Мурманской области.
Разумеется, аварию с пешеходом обсудили и в соцсетях. По словам очевидцев, от удара подростка отбросило на ехавшую мимо «Волгу». По крайней мере, он лежал рядом с автомобилем этой марки на встречной полосе.
Большинство же пользователей призвало родителей с молодых ногтей прививать своим детям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, иначе этому их научит жизнь.
Водитель попытался уйти от столкновения, но маленький пешеход все-таки оказался на асфальте.Видео: tv21.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU