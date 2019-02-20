В мурманском театре кукол новый главный режиссер

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-20T15:05:09+03:00

В копилке Петра Васильева около 80 спектаклей, поставленных в России и за рубежом

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Вслед за драмтеатром нового главного режиссера назначили и в Мурманском областном театре кукол. Им стал петербургский режиссер-постановщик Петр Васильев. Он уже работал с труппой мурманских кукольников ранее и хорошо знаком нашему зрителю по спектаклям «Гадкий утенок», «Чудо в перьях», «Умка» и «Муха-Цокотуха».

На должность Петра Владимировича приказом директора театра Евгения Суханова назначили сегодня, 20 февраля.

– Главный режиссер – лауреат премии «Золотая маска», дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». С 2015-го по 2019 год он занимал аналогичную должность в театре кукол Карелии, в городе Петрозаводске, – рассказала «КП» специалист пресс-службы театра кукол Мария Агапова.

В копилке Петра Васильева около 80 спектаклей, поставленных в России и за рубежом. И в текущем театральном сезоне этот список только пополнится - в планах режиссера создать «Маленькие трагедии». Их премьера запланирована на июнь 2019 года, сам же спектакль рассчитан на старших школьников.

Напомним, Год театра для Мурманска насыщен переменами. Реконструкция театра кукол идет полным ходом, а для ремонта драматического театра даже планируют выделать дополнительные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU