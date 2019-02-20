2019-02-20T12:56:58+03:00
Происшествия

В Мончегорске собака с рубленой раной на голове жила на улице десять дней

Когда пса привезли к ветеринарам, даже бывалые специалисты были в шоке
Елена ЧУМАКОВА
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Лису проломили череп топором, но он будет жить. Фото: "Дом с хвостом"Лису проломили череп топором, но он будет жить. Фото: "Дом с хвостом"
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Очередную жертву человеческой жестокости всем миром спасают в Мончегорске. Даже страшно подумать о том, в каких мучениях погибало бы животное, если бы на его жизненном пути не встретился Александр, который и вызвал зоозащитников.

- Вчера, 19 февраля, в гаражах была найдена собака с рубленой раной на голове. Когда мы привезли ее к ветеринарам, они были в шоке от увиденного. Как выяснилось, со страшной раной Лис, такое имя дал ему его спаситель, промучился около десяти дней. Голову бедному животному разрубили топором, проломив череп. В клинике ему оказали необходимую помощь. Лисенок будет жить, - рассказывает администратор общественного приюта «Дом с хвостом» в Мончегорске Татьяна Фролышева.

Из стационара волонтеры забрали пса только сегодня. Лис оказался очень терпеливым и спокойным малым, который к тому же приучен к выгулу. Судя по тому, что аппетит у бедняги есть, скоро он пойдет на поправку.

Помочь выкарабкаться Лисенку может каждый, перечислив посильную сумму на карту 4276 4100 1319 7181 Марии Владимировны, привязанную к номеру телефона 8-909-563-03-03, с пометкой «Лису». А еще псу нужна заботливая передержка. Кроме того, волонтеры просят людей, видевших эту собаку в присутствии человека, который жестоко обращался с ней, или знающих хозяина, срочно связаться с ними по телефону 8-921-042-63-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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