Новый мурманский ледокол «Урал» обзавелся ледовым поясом

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-20T12:38:35+03:00

В Мурманске на базе "Атомфлота" уже в 2019 году встретят новый атомный ледокол "Урал". Фото: bz.ru

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Грузооборот Северного морского пути повышается с каждым годом. Пусть и не так значительно, как хотелось бы. Мурманский «Атомфлот» считает, что для полного освоения данной арктической магистрали нужны «Лидеры». Это огромные ледоколы с быстрым ходом - их постройка уже не за горами.

Впрочем, корабли меньшего объема тоже необходимы. Сейчас, например, для Мурманска конструируют новый ледокол. Называется он «Урал», а работать будет на уране. То есть, на атомном топливе.

Впрочем, до загрузки реакторов еще очень далеко. Судно спустят на воду весной текущего года, и в Мурманск пригонят, ориентировочно, летом. Ну а сейчас ведется его сборка на Балтийском заводе под Петербургом. Совсем недавно завершился важнейший этап данного процесса. С помощью подъемных кранов на место водрузили секцию № 1101.

- Завершено формирование ледового пояса ледокола. Ледовый пояс - это зона, шириной около трех метров, на которую идет максимальная нагрузка при столкновении атомного ледокола со льдом, - сообщает пресс-служба «Балтийского завода».

Вес у этой части судна просто титанический - 84 тонны, это примерно, как 10 железнодорожных вагонов. Толщина стальных конструкций доходит до 4-х сантиметров, как толщина пухлой книжки. Это очень внушительная цифра, учитывая, что речь идет про корпус атомного ледокола. Подобные характеристики помогут «Уралу» преодолеть любые капризы арктической погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU