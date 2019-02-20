Опубликовано видео сентябрьского ДТП в Североморске, когда пьяный подросток спровоцировал столкновение с УАЗом

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-20T12:26:03+03:00

Местные жители рассказывают, что группа молодых людей после совместной посиделки решила покататься. Во время управления водителя отвлекли и вот результат. Фото: vk.com/zellosever

Изменить размер текста: A A

Вчера в интернете были опубликованы ужасающие кадры – момент лобового столкновения, которое произошло в Североморске 3 сентября 2018 года.

3 сентября автомобиль Lada Priora совершил ДТП с двумя автомобилями.Авария произошла на Парковом проезде. Видео: severlife.ru.

Многие из вас вспомнят, что мы писали об этой аварии на Парковом проезде. Тогда на 17 километре подъезда к городу 17-летний подросток за рулем Lada Priora допустил касательное столкновение с УАЗом. И после этого сильнейшего удара Lada выехала на «встречку», где врезалась сразу в два автомобиля: ВАЗ-2115 и Lada Kalina.

Предварительная информация гласила: группа молодых людей после совместной посиделки решила покататься. Во время управления водителя отвлекли и вот результат. На следующий день в ГИБДД сообщат, что виновник был пьян, два его пассажира скончались на месте.

Последствия ДТП на Парковом проезде.В Североморске пьяный водитель стал виновником массовой аварии, в которой погибли 2 человека. Видео: severlife.ru.

– С места ДТП были госпитализированы только водитель Lada Priora и его пассажир, – уточняли в отделе пропаганды.

У водителя Lada Priora был диагностирован перелом руки и травма головы.

ИСТОЧНИК KP.RU