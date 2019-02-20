2019-02-20T10:31:27+03:00
Дом. Семья

В Мурманске ищут дом для вороны, которая уже никогда не сможет летать

Натальи Макаровой пришлось провести настоящую операцию, чтобы спасти беднягу от собаки
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Боня ласковая и общительная, но, увы, пока бездомная. Фото: Татьяна ЛетавинаБоня ласковая и общительная, но, увы, пока бездомная. Фото: Татьяна Летавина
Изменить размер текста:

Этой пернатой суждено было погибнуть – мимо шли люди и не обращали внимания на птицу, которой никак не удавалось взлететь. Но на счастье вороны среди них оказалась мурманчанка с большим и добрым сердцем.

- В середине декабря я заметила сидящую под деревом птицу. В течение полутора часов связывалась с зоозащитниками и ветклиниками в поисках того, кто мог бы помочь бедолаге. Но единственный гуру в Мурманске оказался за пределами города и мог консультировать только по телефону. Пока для пернатой искали передержку, я подкармливала ее на улице, - вспоминает Наталья Макарова. – Но однажды утром услышала за окном безумное карканье целой стаи. Оказалось, что больную ворону трепала собака. Было страшно, но птицу надо было спасать.

Женщина натянула на себя шапку и капюшон и пошла против собаки и 15 ворон. К счастью, все обошлось. Птицу Наталья поймала, завернула в большое полотенце и отнесла в подъезд, где та провела еще два дня, прежде чем отправиться на передержку.

- В ветклинике сказали, что ворона молодая, но летать уже никогда не сможет – сбит горизонт. Кроме того, у нее есть старый перелом левой ноги и мозоль на правой. Последнюю, кстати, удалось вылечить. Птицу окрестили Боней и теперь она ищет новую передержку или сразу дом, - говорит Наталья.

Претендентов на крыло и сердце и пернатой должны понимать, что в неволе вороны доживают до 30 лет. Бони общительная и ласковая, дома ведет себя прилично и не каркает. По всем вопросам обращаться к Наталье Макаровой по телефону 8-950-899-94-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Мурманской области управляет уборкой дворов от снега в ручном режиме из Москвы
В Апатитах пропала школьница, в Мончегорске - мужчина
В Мурманске срочно ищут временный дом для собаки, чей хозяин попал в больницу
«Я – не я, и задолженность не моя»: Колянка поменяла фамилию, имя и отчество, чтобы не платить по счетам
Новый «Театральный бульвар» обойдется Мурманску в 75 миллионов рублей
В Кандалакше в бассейне умер пенсионер
Юбилейный фестиваль театралов «Грани-2019» пройдет сразу на двух площадках Мурманска
Прокуратура не нашла металлических настилов, на которые пожаловались зоозащитники, в Центре временного содержания животных в Мурмашах
В Мурманской области впервые нашли самородную медь
Житель Кировска столкнулся с росомахой
Экс-министр природы Мурманской области получила 3 года колонии
Марина Ковтун вошла в число лучших instagram-блогеров среди губернаторов
Boeing, летевший в Мурманск, едва не столкнулся с Airbus, следовавшим в Эмираты
В Мурманске окровавленный мужчина испугал кондуктора в троллейбусе №6
На судоремонтном заводе в Мурманске затонули понтоны