В Мурманске ищут дом для вороны, которая уже никогда не сможет летать

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-20T10:31:27+03:00

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Этой пернатой суждено было погибнуть – мимо шли люди и не обращали внимания на птицу, которой никак не удавалось взлететь. Но на счастье вороны среди них оказалась мурманчанка с большим и добрым сердцем.

- В середине декабря я заметила сидящую под деревом птицу. В течение полутора часов связывалась с зоозащитниками и ветклиниками в поисках того, кто мог бы помочь бедолаге. Но единственный гуру в Мурманске оказался за пределами города и мог консультировать только по телефону. Пока для пернатой искали передержку, я подкармливала ее на улице, - вспоминает Наталья Макарова. – Но однажды утром услышала за окном безумное карканье целой стаи. Оказалось, что больную ворону трепала собака. Было страшно, но птицу надо было спасать.

Женщина натянула на себя шапку и капюшон и пошла против собаки и 15 ворон. К счастью, все обошлось. Птицу Наталья поймала, завернула в большое полотенце и отнесла в подъезд, где та провела еще два дня, прежде чем отправиться на передержку.

- В ветклинике сказали, что ворона молодая, но летать уже никогда не сможет – сбит горизонт. Кроме того, у нее есть старый перелом левой ноги и мозоль на правой. Последнюю, кстати, удалось вылечить. Птицу окрестили Боней и теперь она ищет новую передержку или сразу дом, - говорит Наталья.

Претендентов на крыло и сердце и пернатой должны понимать, что в неволе вороны доживают до 30 лет. Бони общительная и ласковая, дома ведет себя прилично и не каркает. По всем вопросам обращаться к Наталье Макаровой по телефону 8-950-899-94-62.

ИСТОЧНИК KP.RU