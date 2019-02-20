2019-02-20T10:50:47+03:00
Происшествия

Житель Мурманска умер во время пожара в общежитии

Предположительно, пожилой владелец комнаты закурил в постели и уснул
Иван ПЕТРОВ
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Мурманчанин закурил в постели, и это привело к трагическим последствиям.Мурманчанин закурил в постели, и это привело к трагическим последствиям.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Трагедия произошла из-за мелочи. Сколько раз такие случаи уже бывали по всей России, и сегодня, к сожалению, мы столкнулись с очередным примером. В Мурманске 20 февраля произошел квартирный пожар, на котором погиб хозяин жилплощади.

Как удалось узнать «КП», события разворачивались следующим образом. В ночь с 19 на 20 число хозяин квартиры закурил, лежа в постели. Неожиданно для себя мужчина заснул, а выпавший из его руки окурок поджег постельное белье.

- В 03:56 поступили сведения о возгорании в Мурманске, по адресу Книповича, 21, в общежитии, на 9-м этаже. На месте работали сотрудники ПСЧ-1,ПСЧ-3, а также служба пожаротушения. В комнате сгорели вещи домашнего обихода, - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Именно пожарные нашли человеческое тело в закопченной комнате. Мужчину передали бригаде «Скорой», но спустя час, в районе 05:00 утра, пострадавший скончался.

- Погибшим оказался мужчина 1962 года рождения, уроженец и житель Мурманска. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз для выяснения причин смерти. Проводится процессуальная проверка, - пояснила «КП» старший помощник начальника следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Причина гибели 57-летнего мужчины пока остается неизвестной. Скорее всего, речь идет об отравлении продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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