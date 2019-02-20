2019-02-20T09:27:43+03:00
Общество

В Апатитах пропала школьница, в Мончегорске - мужчина

В поиске наших земляков нужна помощь
Мария ПАШЕНКОВА
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Аня пропала в Апатитах больше суток назад.Аня пропала в Апатитах больше суток назад.
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Ищут полиция и волонтеры. Эту фразу можно сказать про многие исчезновения людей в Мурманской области. Но важно добавить, что искать могут и простые северяне. Иногда достаточно вглядеться в лица прохожих, попутчиков в общественном транспорте. Чтобы понять, что перед тобой человек с ориентировки, родные которого ждут его домой.

Около 21.30 16 февраля 28-летний Роман Синяков ушел из дома по адресу дом 7 на улице Клементьева в Мончегорске. И до сих пор его близкие не знают, где он находится.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, под подбородком шрам 2-3 сантиметра после операции.

Был одет в куртку-дубленку без капюшона, синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосками.

Роман ушел из дома в Мончегорске 16 февраля. Фото: vk.com/murmanspas51

Роман ушел из дома в Мончегорске 16 февраля. Фото: vk.com/murmanspas51

В Апатитах же ищут пропавшую больше суток назад 12-летнюю Анну Котарину.

Приметы: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 162 см, глаза голубые, волосы темные прямые ниже плеч.

Была одета в бежевую куртку с капюшоном с ушками и в тёмные штаны, на ногах — черные сапоги.

Информацию, которая может помочь с поисками, можно сообщить по телефонам полиции или отряду "МурманСпас".

ИСТОЧНИК KP.RU

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