2019-02-20T08:58:41+03:00
Общество

В Мурманске срочно ищут временный дом для собаки, чей хозяин попал в больницу

Молодой человек живет совсем один и очень скромно
Мария ПАШЕНКОВА
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Алиса - чудо, а не собака. И ей нужен временный дом. Фото: vk.com/club74120182Алиса - чудо, а не собака. И ей нужен временный дом. Фото: vk.com/club74120182
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Жизнь 23-летнего Ивана из Мурманска нельзя назвать легкой. Молодой человек имеет инвалидность из-за заболевания почек. Живет он один и очень скромно - до недавнего времени весь его доход состоял из небольшой пенсии по инвалидности. Зато не теряет оптимизма и доброй улыбки.

Его историю узнали волонтеры группы "Чужих стариков не бывает". Мурманчане лишний раз доказали, что не бросают тех, кому нужна помощь. И для Ивана собрали одежду (в морозы ниже -20 мурманчанин гулял с собаками в стареньких кроссовках и не очень теплой куртке), еду. И даже нашли обогреватель и телевизор, чтобы в квартире было не так холодно и тихо.

Главный момент этой доброй истории - для Ивана нашли работу. Из-за проблем со здоровьем он часто слышал отказ при трудоустройстве.

Казалось бы, жизнь стала лучше. Но сейчас нашему земляку снова нужна помощь.

- К сожалению, он экстренно попал в больницу с воспаление почек. Сколько он там пробудет - пока неизвестно. А вот его домашняя любимица Алиса осталась дома совсем одна, ухаживать за ней некому сейчас, - рассказали волонтеры.

Алиса - добрая и очень послушная собака. Ее можно на время забрать домой, пока Ваня находится в больнице. Или же оставить у него в квартире с условием, что надо будет два раза в день приходить ее покормить и погулять с ней. Как только ее хозяин поправится, он сразу заберет любимицу обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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