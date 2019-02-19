В Кандалакше в бассейне умер пенсионер

СЕГОДНЯ 16:48 2019-02-19T16:48:18+03:00

Мужчине стало плохо уже после того, как он вышел из воды. Фото: wayfit.ru

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Утро на юге Мурманской области ознаменовалось настоящим ЧП. В бассейне Кандалакши умер пенсионер. Местные жители уверены, человека можно было спасти, если бы «скорая» не ехала так долго.

- Инцидент произошел около 11:00. По предварительной информации, мужчина умер от сердечного приступа. Пенсионеру стало плохо уже в раздевалке после того, как он вышел из воды после сеанса. На помощь ему сразу подоспела дежурившая в бассейне медсестра. А вот в «скорую» администратору пришлось звонить дважды и просить прислать помощь, как можно быстрее. Медикам понадобилось больше 20 минут, чтобы приехать на срочный вызов. В такой ситуации, когда каждая минута на счету, это очень долго, - рассказывают подробности несчастного случая в бассейне Кандалакши.

Как журналистам газеты «Выбери лучшее» рассказали сами медики, именно сегодня в Кандалакше наметился дефицит машин скорой помощи: одну отправили в Мурманск, а вторая уехала в соседний Зеленоборский. Увы, но именно это и стоило жизни пожилому мужчине. В следственном комитете Мурманской области уже начали проверку, но не в отношении медиков.

- На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту смерти мужчины начата процессуальная проверка, в ходе которой буду установлены все обстоятельства гибели кандалакшанина и точная причина смерти,- сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU