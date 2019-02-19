«Я – не я, и задолженность не моя»: Колянка поменяла фамилию, имя и отчество, чтобы не платить по счетам

19 Февр. 20:03 2019-02-19T20:03:45+03:00

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Кредиты, налоги, ЖКХ… Жительница Колы накопила по своим счетам солидный долг - более 1,1 миллиона рублей. А вот возвращать крупную сумму у предприимчивой северянки желания не было, и она решила исчезнуть.

- Женщина сначала сменила фамилию, потом имя, а затем и отчество. Одним словом «Я - не я, и задолженность не моя», - рассказывает все нюансы этого дела пресс-секретарь управления службы судебных приставов по Мурманской области Эдуард Вичев. - Но наши сотрудники приложили все силы, чтобы найти ускользнувшую было должницу. Оказалось, что женщина успела изменить не все данные о себе - прежней осталась регистрация в налоговой инспекции.

Пресловутый ИНН и свел все усилия северянки скрыться от кредиторов на нет, а значит платить по счетам так или иначе все-таки придется. И, тем не менее, изобретательности колянки можно только позавидовать. Напомним, жительница Ковдора оказалась куда менее находчива и попыталась спрятаться от судебных приставов за шторкой в ванной.

ИСТОЧНИК KP.RU