Юбилейный фестиваль театралов «Грани-2019» пройдет сразу на двух площадках Мурманска
Завершен прием заявок на юбилейный фестиваль детских и молодежных любительских театральных коллективов «Грани». В 2019 году яркое событие состоится уже в 10 раз, и продлится с 20 по 24 февраля.
Эти четыре дня традиционно окажутся богаты на впечатления. Театральные коллективы представят на суд зрителей 15 спектаклей с участием 200 человек из Мурманской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
– Конкурсные показы будут проходить в номинациях «Драматический спектакль», «Кукольный спектакль», «Музыкальный спектакль», «Актерская песня (соло, дуэт, ансамбль)», «Художественное слово», «Авторское чтение (собственное сочинение)» и «Литературно-музыкальная композиция», – уточняют организаторы.
Афиша фестиваля.
Фестиваль пройдет сразу на двух сценических площадках: в Детской театральной школе и в Мурманской областной филармонии. Отметим, конкурсные прослушивания в номинации «Художественное слово» пройдут на сцене филармонии впервые.
Программа не ограничится только показами, судьи фестиваля проведут ряд мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, режиссуре и сцендвижению. В состав жюри вошли семь представителей Союза театральных деятелей России, театральных вузов и ведущих театров России и Грузии.
ИСТОЧНИК KP.RU