Юбилейный фестиваль театралов «Грани-2019» пройдет сразу на двух площадках Мурманска

СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-19T16:05:16+03:00

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Завершен прием заявок на юбилейный фестиваль детских и молодежных любительских театральных коллективов «Грани». В 2019 году яркое событие состоится уже в 10 раз, и продлится с 20 по 24 февраля.

Эти четыре дня традиционно окажутся богаты на впечатления. Театральные коллективы представят на суд зрителей 15 спектаклей с участием 200 человек из Мурманской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

– Конкурсные показы будут проходить в номинациях «Драматический спектакль», «Кукольный спектакль», «Музыкальный спектакль», «Актерская песня (соло, дуэт, ансамбль)», «Художественное слово», «Авторское чтение (собственное сочинение)» и «Литературно-музыкальная композиция», – уточняют организаторы.

Афиша фестиваля.

Фестиваль пройдет сразу на двух сценических площадках: в Детской театральной школе и в Мурманской областной филармонии. Отметим, конкурсные прослушивания в номинации «Художественное слово» пройдут на сцене филармонии впервые.

Программа не ограничится только показами, судьи фестиваля проведут ряд мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, режиссуре и сцендвижению. В состав жюри вошли семь представителей Союза театральных деятелей России, театральных вузов и ведущих театров России и Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU