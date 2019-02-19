Прокуратура не нашла металлических настилов, на которые пожаловались зоозащитники, в Центре временного содержания животных в Мурмашах

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-19T15:46:35+03:00

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В начале февраля в группе «ЦВСЖ Мурмаши» служба отлова» появились очередные фото пойманных собак. Бдительные зоозащитники разглядели на них металлический настил в вольерах и обратились в природоохранную прокуратуру. Там провели проверку и нарушений в Центре временного содержания животных не нашли, а в соцсетях появился пост «Не верь глазам своим, или как природоохранная прокуратура реагирует на обращения».

- В те дни стояли 30-градусные морозы, и многие обратили внимание на то, что собаки стоят на металлическом полу, покрытом льдом. Недавно я получила ответ от природоохранной прокуратуры на свое обращение. Цитирую: «Вольеры оборудованы деревянными будками. Настилы (полы) вольеров деревянные. Таким образом, довод вашего обращения о содержании собак в вольерах, оборудованных металлическим настилом, не нашел свое подтверждение», - пишет волонтер приюта для бездомных животных в Мурманске Лидия Рябых.

ЦВСЖ все-таки оштрафовали, но не за металлические настилы, а за отсутствие доступа у собак к питьевой воде. Но как же так получилось, что надзорные органы не разглядели то, что видно невооруженным глазом?

- Мы обследовали все вольеры. Сами настилы в клетках деревянные, а вот крыши двух будок, которые установлены в вольерах, покрыты металлическими листами. В ближайшее время они будут заменены на деревянные, - объясняет помощник природоохранного прокурора Мурманской области Валерия Крушинская. - На снимках, которые вызвали интерес зоозащитников, собака стоит как раз на одной из таких будок.

ИСТОЧНИК KP.RU