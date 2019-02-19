В Мурманской области впервые нашли самородную медь

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-19T15:20:18+03:00

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Сколько сокровищ хранит земля Кольского полуострова? Даже представить сложно! Сейчас в Мурманской области идет разведка перспективных месторождений. Ищут платину, золото, алмазы и даже уран. Но, кажется, пора включить в этот список самородную медь.

О том, что она может быть в недрах Хибин, было известно еще с советских времен. Но вот образцы ее до сих пор не находили. Хотя оказалось, что они были у нас под носом. Ученые внимательно изучили один из образцов старого фонда музея в Кировске. И при помощи рентгена установили, что в нем есть самородная медь с небольшим содержанием цинка.

- Геолог Александр Николаев с конца прошлого года изучает огромную партию образцов, хранившихся еще в подвале старого здания музея со времен первого директора Бориса Линденера. Старый запасной фонд, десятилетиями пылившийся в подвале, постепенно получает новую жизнь. Помимо того, что Александр Петрович нашел отличные выставочные образцы апатито-нефелиновой руды, эвдиалита, астрофиллита, на прошлой неделе пришло подтверждение, что в одном из них есть важная, с точки зрения богатства нашей коллекции, находка, - рассказали в музее.

К слову, анализ сделали в Геологическом институте Федерального исследовательского центра КНЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU