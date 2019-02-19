Boeing, летевший в Мурманск, едва не столкнулся с Airbus, следовавшим в Эмираты

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-19T13:35:11+03:00

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Это утро вполне могло ознаменоваться страшной авиакатастрофой, которая произошла бы на северо-западе Москвы. Но, к счастью, трагедии удалось избежать.

- Два пассажирских самолета допустили опасное сближение. Авиалайнеры летели во встречных направлениях: Airbus A380 следовал из Сан-Франциско в Дубай, а российский Boeing совершал рейс из Москвы в Мурманск. Когда расстояние между бортами составило порядка 10 километров и порядка 300 метров по вертикали, сработала наземная система предупреждения, - сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах.

При этом бортовые системы предупреждения на самих самолетах не сработали. Тем не менее, диспетчерам удалось развести пассажирские лайнеры и не допустить авиакатастрофы. Какой авиакомпании принадлежали оба самолета, не уточняется.

Напомним, э то далеко не первое пришествие с мурманским бортом. Не так давно Boeing 737-800, прибывший из столицы Заполярья в столичное «Внуково», приземлился с поврежденным колесом

ИСТОЧНИК KP.RU