2019-02-19T12:29:06+03:00
Происшествия

В Мурманске окровавленный мужчина испугал кондуктора в троллейбусе №6

Пострадавшего северянина увезли на «Скорой»
Иван ПЕТРОВ
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Мурманчанин разбил голову до крови, поскользнувшись на улице. И зашел в троллейбус, чтобы попросить помощи. Фото: архив "КП"Мурманчанин разбил голову до крови, поскользнувшись на улице. И зашел в троллейбус, чтобы попросить помощи. Фото: архив "КП"
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Заходя в общественный транспорт, северяне всегда приносят с собой слякоть. Но на сей раз все оказалось куда страшнее. На железный пол пролилась человеческая кровь. Свидетелем шокирующего зрелища стала кондуктор мурманского троллейбуса №6.

Необычный пассажир зашел в салон во время остановки на задворках Первомайского округа. Когда в динамиках прозвучало «Фадеев Ручей - конечная», двери разъехались и в салон, пошатываясь, вошел человек с окровавленной головой.

- Мужчина попросил кондуктора вызвать «Скорую», что она и сделала. «Скорая» прибыла уже на следующую конечную остановку, улицу Карла Либкнехта, где и забрала мужчину. Позже из медицинского учреждения поступила информация, что травма не носит криминального характера, - сообщила «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Сам пострадавший пояснил, что разбил голову при падении на улице. Звучит вполне правдоподобно, ведь уже не за горами сезон скользких дорог. Чтобы обезопасить себя, дорогие северяне, нужно одевать обувь с шипами на подошве или использовать ледоступы.

Также необходимо следить за шнуровкой, чтобы не споткнуться и не полететь кубарем с лестницы. И уж конечно не стоит гулять по улице «навеселе», как это сделал герой нашей заметки...

ИСТОЧНИК KP.RU

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