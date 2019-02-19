2019-02-19T12:33:05+03:00
Происшествия

На судоремонтном заводе в Мурманске затонули понтоны

Спасательная операция длилась 19 часов, сегодня запланировано обследование водолазами
Светлана УФИМЦЕВА
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Судоремонтный завод является сейчас филиалом московской фирмы.Судоремонтный завод является сейчас филиалом московской фирмы.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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На Мурманском судоремонтном заводе Морского флота вчера началась спасательная операция. Виной всему два понтона предприятия, который затонули в акватории Кольского залива.

– Между вторым и третьим доками затонули два понтона технологической площадки. Спасательную операцию вели 19 часов, но я считаю, что паника беспочвенна - электроснабжение плавдока не нарушено. По сути, это наши потери и не более того, – рассказал «КП» капитан завода.

По его мнению, причина произошедшего в перепаде температур и морозе.

– Понтоны старые, мы сегодня опустим туда водолазов. Операция начнется после 12.00, они посмотрят и оценят состояние, после будем решать - поднимать понтоны или нет. Судоходству они никак не мешают, – подчеркнул руководитель.

Напомним, в 2012 году завод Морского флота стал банкротом. Само предприятие практически ровесник Мурманска, и в то время из-за задержек зарплаты сотрудникам прокуратура возбудила против руководства уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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