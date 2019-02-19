В Апатитах продавец мебели украл телефон у покупателя после реализации журнального столика

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-19T11:02:34+03:00

В Мурманской области продавец мебели оказался проходимцем. Он попытался стянуть смартфон у своего же покупателя. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчина назначил новую встречу, обещая передать стенку, и в этот момент совершил хищение прямо на глазах у владельца гаджета

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Необычное криминальное происшествие случилось в Мурманской области. Оно напрямую связано с сайтом бесплатных объявлений, но речь идет вовсе не про интернет-мошенничество. Произошло все на улице, но «гоп-стопом» здесь тоже не пахнет. Одним словом, случай «из ряда вон».

Житель города Апатиты, 34-летний мужчина, захотел себе журнальный столик. Северянин нашел подходящее объявление в интернете, встретился с продавцом и благополучно купил мебель с рук. Но спустя какое-то время 22-летний торговец снова позвонил апатитчанину.

На сей раз продавец предложил приобрести мебельную стенку задешево. Покупатель слегка удивился такому «бонусу», но уж очень выгодной ему показалась цена. Стороны назначили встречу на традиционном месте, возле дома, где жил продавец. А дальше начались «чудеса в решете»...

- При встрече молодой человек попросил у мужчины телефон, под предлогом осуществления звонка. Завладев им, он сделал вид, что набирает номер телефона и, как только потерпевший отвлекся, злоумышленник убежал с техникой в руках, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Покупатель стенки не стал мириться с потерей дорогого гаджета и в этот же день обратился в полицию. «Мебельного магната» быстро нашли, а похищенный смартфон - изъяли. Продавец стенки и журнального столика рискует попасть в колонию на 2 года за мошенничество. Зачем он совершил абсурдную кражу средь бела дня - остается догадываться. Не исключено, что мужчине понадобились деньги на пропой.

ИСТОЧНИК KP.RU