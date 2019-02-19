«Мурман» неожиданно проиграл сыктывкарскому «Строителю» со счетом 1:5

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-19T10:30:39+03:00

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Болельщики «Мурмана» от поездки своей любимой команды в столицу республики Коми ждали много. Еще бы! У противника северян было 5-матчевая серия поражений. Тогда как «Мурман» наоборот в последних шести турах одержал пять побед. Но пойманный нашими хоккеистами кураж не помог им в игре с сыктывкарским «Строителем». Северяне проиграли со счетом 5:1.

- Ребята боролись до конца! По результатам игры я поставил им все «пятерки», - кратко прокомментировал ход игры главный тренер ХК «Мурман» Сергей Чернецкий.

Его коллега из «Строителя» был более многословен.

- «Мурман» - хорошая команда, и двигалась хорошо. Но, к сожалению, хоккей с мячом – это удел молодых. Как вы заметили, во втором тайме мы еще добавили движения, а возможности человеческого организма, наверное, не безграничны. Вы понимаете, о чем я, - так не двусмысленно намекнул на солидный для хоккея возраст спортсменов из Мурманска главный тренер «Строителя» Павел Франц.

Действительно, средний возраст заполярной команды превышает 30 лет. И возможно бороться с более молодыми соперниками северянам не так уж и просто. Тем не менее, без боя они не сдались – защитнику сыктывкарцев Максиму Немцеву вероятно придется досрочно завершить сезон из-за сломанного ребра в матча с «Мурманом».

Однако и нашу команду впереди ждут изменения. По словам, Сергея Чернецкого сборной предстоит омоложение состава. Но о подробностях грядущих изменений он предпочел не распространяться, по крайней мере, пока.

ИСТОЧНИК KP.RU