В Мурманске обещают снег

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-19T10:08:57+03:00

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Снег, снег, снег… Февраль, кажется, решил взять реванш так долго не радовавшей северян белизной зимы, и теперь пушистые хлопья все падают и падают с неба.

- Циклон за день подсыпал еще 2 миллиметра осадков Мурманску. За 18 дней февраля у нас уже выпало 26 миллиметров при месячной норме 22. А циклоны и не думают останавливаться, - подвели промежуточные итоги метелей в группе «Погода в Мурманске».

По данным Мурманского гидрометцентра, ближайшие два дня Кольский полуостров будет находится под влиянием области пониженного атмосферного давления. А значит, северян ждет облачная и снежная погода. Что касается, температуры, то она будет находиться в пределах климатической нормы. Днем столбики термометров поднимутся до минус 12 – минус 10 градусов, а к вечеру и вовсе до доползут до отметки в минус 8. Сне же будет идти пока только временами. Но ни автомобилистам, ни дорожникам расслабляться не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU