2019-02-19T09:36:26+03:00
Общество

В Апатитах полицейским пришлось спасать 12-летнюю девочку от отца, поймавшего «белочку»

Мужчина не причинил дочери вреда, а только сильно ее напугал
Елена МОЛОДЦОВА
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Теперь психиаторы буду решать может ли отец, увлекающийся распитием спиртных напитков, заботиться о 12-летней дочери. Фото: domodedovoriamo.ruТеперь психиаторы буду решать может ли отец, увлекающийся распитием спиртных напитков, заботиться о 12-летней дочери. Фото: domodedovoriamo.ru
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В ночь на 16 февраля мирно спавшие соседи проснулись от детского крика – 12-летняя апатитчанка звала на помощь. В итоге спасать из беды подростка примчались сотрудники полиции. Они уже хотели вскрыть дверь квартиры, но отец ребенка открыл ее сам изнутри.

- Сообщение в дежурную часть поступило в 00:27. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что отец девочки – 36-летний мужчина – находился в длительном запое и допился до белой горячки. Посреди ночи он решил разбудить дочь, чем сильно ее напугал. Подчеркну, никакого вреда ребенку он не нанес, - рассказывает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. – Тем не менее, мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу, а подростка отправили в социальный приют.

Дальнейшая судьба девочки будет зависеть от вердикта психиатров. При неблагоприятном диагнозе ребенок вполне может остаться на попечении государства до своего совершеннолетия – мать уже давно лишена родительских прав, и отец с дочерью жили вдвоем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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