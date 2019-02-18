2019-02-18T17:55:04+03:00
Происшествия

В Мурманске водитель умер за рулем своей машины

Мужчину пытались спасти, но безуспешно
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчине стало плохо в своей машине. Фото: Никита МихайловМужчине стало плохо в своей машине. Фото: Никита Михайлов
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Вечером 17 февраля прохожие заметили суматоху возле одного из сетевых магазинов у дома № 20 на проспекте Кирова. Сюда приехала "скорая" и сотрудники ГИБДД. Наличие последних заставило предположить, что произошла авария. Но на деле имел место быть несчастный случай.

- Мужчина потерял сознание, находясь за рулем автомобиля. К сожалению, его не удалось спасти. Пусть земля ему будет пухом, - рассказала о случившемся очевидец происшествия в "ВКонтакте".

При этом заявлений по факту случившегося в полицию не поступало. "КП" удалось узнать, что как ДТП происшествие не квалифицируется.

Это не первый случай за последнее время, когда водителям стало плохо во время вождения. В январе по этой же причине на выезде из Колы столкнулись Renault и Toyota. В декабре 2017 года внедорожник въехал в остановку, когда его водитель потерял сознание за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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