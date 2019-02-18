2019-02-18T16:24:40+03:00
Происшествия

Полиция Мурманска займется проверкой инцидента, когда водитель маршрутки высадил умирающего прямо в сугроб

Следком направил в УМВД все необходимые материалы
Анна СТЕПАНОВА
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Было 5 часов вечера. Праздничные дни [снимок носит иллюстративный характер].Было 5 часов вечера. Праздничные дни [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Людмила ШЕКА
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Во время новогодних выходных мурманчан потрясла история, когда водитель маршрутки №57 вместе с пассажирами вынес мужчину из салона и оставил умирать на остановке. Тогда в полиции данный факт не подтвердили, рассказав, что «скорая» к месту ЧП действительно выезжала, но об инциденте с общественным транспортом ничего неизвестно.

Сегодня «КП» сообщили о проверке, которую начали в УМВД региона.

– 5 февраля материал из следственного управления СКР по Мурманской области поступил в отдел полиции №1. В настоящий момент проводится процессуальная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение. В соответствии с законодательством, – рассказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей Анастасия Сигаева.

Напомним, шокирующая картина произошла после 17 часов 4 января.

– Водитель с одним из пассажиров выволок бесчувственное тело другого пассажира, крикнул, чтобы вызвали врачей, и уехал, оставив его на снегу. Мимо проходил медик, который стал оказывать первую помощь. Бригада приехала через 15 минут, начали реанимировать. Не помогло, – рассказали тогда очевидцы.

Процессуальная проверка может растянуться на 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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