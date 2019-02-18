Полиция Мурманска займется проверкой инцидента, когда водитель маршрутки высадил умирающего прямо в сугроб
Во время новогодних выходных мурманчан потрясла история, когда водитель маршрутки №57 вместе с пассажирами вынес мужчину из салона и оставил умирать на остановке. Тогда в полиции данный факт не подтвердили, рассказав, что «скорая» к месту ЧП действительно выезжала, но об инциденте с общественным транспортом ничего неизвестно.
Сегодня «КП» сообщили о проверке, которую начали в УМВД региона.
– 5 февраля материал из следственного управления СКР по Мурманской области поступил в отдел полиции №1. В настоящий момент проводится процессуальная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение. В соответствии с законодательством, – рассказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей Анастасия Сигаева.
Напомним, шокирующая картина произошла после 17 часов 4 января.
– Водитель с одним из пассажиров выволок бесчувственное тело другого пассажира, крикнул, чтобы вызвали врачей, и уехал, оставив его на снегу. Мимо проходил медик, который стал оказывать первую помощь. Бригада приехала через 15 минут, начали реанимировать. Не помогло, – рассказали тогда очевидцы.
Процессуальная проверка может растянуться на 30 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU