2019-02-18T15:40:01+03:00
Дом. Семья

В Мурманске на выставке «Хочу домой!» собрали 50 килограммов корма и больше 18 тысяч рублей

Больше 350 северян пришли познакомиться с подопечными фонда «Путеводная звезда» и приюта «Надежда», но забрать ни одну из собак себе домой так никто и не решился
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
У всех пришедших была возможность познакомиться с подопечными фондов, ищущих новый дом. Фото: vk.com/adoptme2019У всех пришедших была возможность познакомиться с подопечными фондов, ищущих новый дом. Фото: vk.com/adoptme2019
Изменить размер текста:

Метель с порывами ветра в 30 метров в секунду не помешала рекордному числу жителей Заполярья прийти на IV выставку животных из приютов «Хочу домой!». Напомним, мероприятие прошло в минувшее воскресенье, 17 февраля, на первом этаже Мурманской областной научной библиотеки. В ней приняли участие больше 350 северян, которые пришли познакомиться с 9 подопечными фонда «Путеводная звезда» и приюта «Надежда».

- Несмотря на то, что ни одна из собак в этот раз не уехала домой, выставка все равно удалась. Нам пожертвовали 50 килограммов сухих и влажных кормов и 18 241 рубль, который пойдет на стерилизацию, лечение и вакцинацию животных, - подводит итоги председатель правления фонда помощи животным «Путеводная звезда» Анна Туркина. - Особого внимания заслуживает прошедшая впервые зоо-эстафета - ведь цель выставки также привить подрастающему поколению любовь и ответственное отношение к братьям нашим меньшим.

Кстати, одним и этапов эстафеты было ответить на вопрос «Для чего этот предмет моему питомцу?». Школьники от 7 до 12 лет, принимавшие в ней участие, порадовали зоозащитников своими знаниями. Некоторые затруднения у ребят вызвали лапомойка и защитный воротник, но их назначение они определили правильно. Ошеломительный успех получило выступление питомцев клуба «Романов на Мурмане», зрителей восхитило взаимопонимание между собаками и их владельцами.

- Мы от чистого сердца благодарим наших партнеров и всех участников выставки за добрые сердца и поддержку, - отметила Анна Туркина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Мурманской области высказалась против рыбных аукционов
В Кузомени построят новую школу взамен сгоревшей
В Мурманске водитель умер за рулем своей машины
Компания, которая использовала мурманчан для доставки кокаина в Африке, оказалась фальшивой
Полиция Мурманска займется проверкой инцидента, когда водитель маршрутки высадил умирающего прямо в сугроб
В Полярных Зорях - новый главный врач
В Кировске справляются с последствиями метели
Жители Кандалакши заплатят 300 тысяч рублей за 40 кило подозрительного мяса
Из-за отсутствия снега «Лыжню дружбы» в 2019 году могут отменить
Официально: жить в Мурманской области стало лучше
Житель Снежногорска «чудом» нашел 5 тысяч рублей, чтобы спасти свой холодильник
Парень из Умбы накинулся с бутылкой на полицейского и разрезал ему лоб
В Мурманске ранним утром похитили девушку и увезли на машине
В Мурманске сфинкс Клепа ищет ответственные и добрые руки
В Кировске новогоднюю елку штормовой ветер сломал пополам