В Мурманске на выставке «Хочу домой!» собрали 50 килограммов корма и больше 18 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-18T15:40:01+03:00

Больше 350 северян пришли познакомиться с подопечными фонда «Путеводная звезда» и приюта «Надежда», но забрать ни одну из собак себе домой так никто и не решился

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Метель с порывами ветра в 30 метров в секунду не помешала рекордному числу жителей Заполярья прийти на IV выставку животных из приютов «Хочу домой!». Напомним, мероприятие прошло в минувшее воскресенье, 17 февраля, на первом этаже Мурманской областной научной библиотеки. В ней приняли участие больше 350 северян, которые пришли познакомиться с 9 подопечными фонда «Путеводная звезда» и приюта «Надежда».

- Несмотря на то, что ни одна из собак в этот раз не уехала домой, выставка все равно удалась. Нам пожертвовали 50 килограммов сухих и влажных кормов и 18 241 рубль, который пойдет на стерилизацию, лечение и вакцинацию животных, - подводит итоги председатель правления фонда помощи животным «Путеводная звезда» Анна Туркина. - Особого внимания заслуживает прошедшая впервые зоо-эстафета - ведь цель выставки также привить подрастающему поколению любовь и ответственное отношение к братьям нашим меньшим.

Кстати, одним и этапов эстафеты было ответить на вопрос «Для чего этот предмет моему питомцу?». Школьники от 7 до 12 лет, принимавшие в ней участие, порадовали зоозащитников своими знаниями. Некоторые затруднения у ребят вызвали лапомойка и защитный воротник, но их назначение они определили правильно. Ошеломительный успех получило выступление питомцев клуба «Романов на Мурмане», зрителей восхитило взаимопонимание между собаками и их владельцами.

- Мы от чистого сердца благодарим наших партнеров и всех участников выставки за добрые сердца и поддержку, - отметила Анна Туркина.

ИСТОЧНИК KP.RU