В Полярных Зорях - новый главный врач
В системе здравоохранения Мурманской области редко отмечаются кадровые перемены. Недавно ходили слухи об уходе министра, но сбыться этим сплетням было не суждено. Валерий Перетрухин успешно остался на своем посту.
И все-таки, как минимум одна служебная перестановка произошла в последнее время. В Полярных Зорях сменился главный врач в основном медицинском учреждении города. Напомним, на сегодняшний день базовым лечебным заведением в населенном пункте считается медико-санитарная часть (МСЧ) №118.
Сегодня стало известно, кто возглавил богоугодное заведение после ухода прежнего главы. Новый главный врач был представлен в ходе совещания, которое состоялось утром 18 февраля в администрации города Полярные Зори. Отныне эту должность занимает Иван Александров.
- С назначением, Иван Николаевич! Такое решение не каждый способен принять. Уверен, что у Вас все получится! - заметил Максим Пухов, мэр города Полярные Зори, в своем аккаунте «Вконтакте».
Стоит отметить, что новый предводитель МСЧ-118 уже давно трудится в родном лечебном учреждении. До вступления в должность главного врача Иван Александров возглавлял отделение реанимации и анестезии.
ИСТОЧНИК KP.RU