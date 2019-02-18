2019-02-18T14:58:36+03:00
Общество

В Полярных Зорях - новый главный врач

Прежде Иван Александров работал профессиональным анестезиологом в медсанчасти №118
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
В Мурманской области сменился главный врач в "городе атомщиков". Руководить медико-санитарной частью №118 будет Иван Александров. Фото: vk.com/polyarniezoriВ Мурманской области сменился главный врач в "городе атомщиков". Руководить медико-санитарной частью №118 будет Иван Александров. Фото: vk.com/polyarniezori
Изменить размер текста:

В системе здравоохранения Мурманской области редко отмечаются кадровые перемены. Недавно ходили слухи об уходе министра, но сбыться этим сплетням было не суждено. Валерий Перетрухин успешно остался на своем посту.

И все-таки, как минимум одна служебная перестановка произошла в последнее время. В Полярных Зорях сменился главный врач в основном медицинском учреждении города. Напомним, на сегодняшний день базовым лечебным заведением в населенном пункте считается медико-санитарная часть (МСЧ) №118.

Сегодня стало известно, кто возглавил богоугодное заведение после ухода прежнего главы. Новый главный врач был представлен в ходе совещания, которое состоялось утром 18 февраля в администрации города Полярные Зори. Отныне эту должность занимает Иван Александров.

- С назначением, Иван Николаевич! Такое решение не каждый способен принять. Уверен, что у Вас все получится! - заметил Максим Пухов, мэр города Полярные Зори, в своем аккаунте «Вконтакте».

Стоит отметить, что новый предводитель МСЧ-118 уже давно трудится в родном лечебном учреждении. До вступления в должность главного врача Иван Александров возглавлял отделение реанимации и анестезии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Мурманской области высказалась против рыбных аукционов
В Кузомени построят новую школу взамен сгоревшей
В Мурманске водитель умер за рулем своей машины
Компания, которая использовала мурманчан для доставки кокаина в Африке, оказалась фальшивой
Полиция Мурманска займется проверкой инцидента, когда водитель маршрутки высадил умирающего прямо в сугроб
В Мурманске на выставке «Хочу домой!» собрали 50 килограммов корма и больше 18 тысяч рублей
В Кировске справляются с последствиями метели
Жители Кандалакши заплатят 300 тысяч рублей за 40 кило подозрительного мяса
Из-за отсутствия снега «Лыжню дружбы» в 2019 году могут отменить
Официально: жить в Мурманской области стало лучше
Житель Снежногорска «чудом» нашел 5 тысяч рублей, чтобы спасти свой холодильник
Парень из Умбы накинулся с бутылкой на полицейского и разрезал ему лоб
В Мурманске ранним утром похитили девушку и увезли на машине
В Мурманске сфинкс Клепа ищет ответственные и добрые руки
В Кировске новогоднюю елку штормовой ветер сломал пополам