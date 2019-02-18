В Полярных Зорях - новый главный врач

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-18T14:58:36+03:00

В Мурманской области сменился главный врач в "городе атомщиков". Руководить медико-санитарной частью №118 будет Иван Александров. Фото: vk.com/polyarniezori

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В системе здравоохранения Мурманской области редко отмечаются кадровые перемены. Недавно ходили слухи об уходе министра, но сбыться этим сплетням было не суждено. Валерий Перетрухин успешно остался на своем посту.

И все-таки, как минимум одна служебная перестановка произошла в последнее время. В Полярных Зорях сменился главный врач в основном медицинском учреждении города. Напомним, на сегодняшний день базовым лечебным заведением в населенном пункте считается медико-санитарная часть (МСЧ) №118.

Сегодня стало известно, кто возглавил богоугодное заведение после ухода прежнего главы. Новый главный врач был представлен в ходе совещания, которое состоялось утром 18 февраля в администрации города Полярные Зори. Отныне эту должность занимает Иван Александров.

- С назначением, Иван Николаевич! Такое решение не каждый способен принять. Уверен, что у Вас все получится! - заметил Максим Пухов, мэр города Полярные Зори, в своем аккаунте «Вконтакте».

Стоит отметить, что новый предводитель МСЧ-118 уже давно трудится в родном лечебном учреждении. До вступления в должность главного врача Иван Александров возглавлял отделение реанимации и анестезии.

ИСТОЧНИК KP.RU