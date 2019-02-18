Жители Кандалакши заплатят 300 тысяч рублей за 40 кило подозрительного мяса

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-18T13:27:14+03:00

Таким штрафом наказали производителей товаров, который распространял продукцию без маркировки и с истекшим сроком годности

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Колбаска, сардельки, сосисочки, пельмешки... Эксперты и доктора в один голос кричат: ничего натурального в этих продуктах не осталось - сплошные рога и копыта да соя. Пусть! Мы-то с вами знаем, как здорово бывает положить на булочку шмат колбасы и хорошенько «заточить».

Вопреки пропаганде здорового питания, мясная продукция всегда была и будет популярной. Лишь бы ее выпускали по закону. К сожалению, этого показателя не сумели добиться предприниматели из Кандалакши. По крайней мере, им не удалось доказать качество своей продукции по единому стандарту. И все же они поставляли свой товар в городские магазины. Неприятный факт вскрылся во время прокурорской проверки.

- Продажа мясной продукции осуществлялась без маркировки, указания наименования и местонахождения производителя товаров, даты изготовления, даты вскрытия упаковки и фасовки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Мурманской области.

Кроме того, нашлись экземпляры с нарушениями срока годности. Вдобавок, лакомства почему-то поставлялись без сопроводительных документов. В результате всю продукцию, объем которой составил 40 килограммов, конфисковали.

Бизнесменов же оштрафуют за реализацию такого объема подозрительного мяса. Статья, правда, административная. За нарушение технического регламента придется выплатить 300 тысяч рублей. Для частного предпринимателя сумма весьма ощутимая, если не разорительная.

ИСТОЧНИК KP.RU